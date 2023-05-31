У Росії повідомили про атаку безпілотників на два НПЗ у Краснодарському краї

Пожежа на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ. Скріншот з відео

У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, ймовірна причина виникнення пожежі – попадання безпілотників.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram, російський Telegram-канал "SHOT", російський Telegram-канал "Baza"

Пряма мова Кондратьєва: "У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА".

Реклама:

Деталі: За інформацією "SHOT", попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.

"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА по заводу.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.

Оновлення: Також російські Telegram-канали повідомили, що крім Афіпського, в Краснодарському краї дрон атакував Ільський НПЗ.

У РФ стверджують, що дрон-камікадзе впав на територію підприємства близько третьої ночі, але не здетонував.

Минулого тижня в РФ заявили, що Ільський нафтопереробний завод атакували чотирма безпілотниками, але усі вони були нейтралізовані. Уламками нібито пошкодило установку з виробництва дизельного палива, але вона не загорілася. Інфраструктура підприємства в обох випадках серйозно не постраждала.