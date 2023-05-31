Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії повідомили про атаку безпілотників на два НПЗ у Краснодарському краї

Середа, 31 травня 2023, 04:58
У Росії повідомили про атаку безпілотників на два НПЗ у Краснодарському краї
Пожежа на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ. Скріншот з відео

У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, ймовірна причина виникнення пожежі – попадання безпілотників.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram, російський Telegram-канал "SHOT", російський Telegram-канал "Baza"

Пряма мова Кондратьєва: "У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА".

Деталі: За інформацією "SHOT", попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.

"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА по заводу.

Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлення: Також російські Telegram-канали повідомили, що крім Афіпського, в Краснодарському краї дрон атакував Ільський НПЗ.

У РФ стверджують, що дрон-камікадзе впав на територію підприємства близько третьої ночі, але не здетонував.

Минулого тижня в РФ заявили, що Ільський нафтопереробний завод атакували чотирма безпілотниками, але усі вони були нейтралізовані. Уламками нібито пошкодило установку з виробництва дизельного палива, але вона не загорілася. Інфраструктура підприємства в обох випадках серйозно не постраждала.

Теми: пожежаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
пожежа
Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
Атака окупантів: на Київщині палала будівля і трава у лісах
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ є загиблий
Останні новини
04:54
Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
Усі новини...
Реклама: