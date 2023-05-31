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В России сообщили об атаке беспилотников на два НПЗ в Краснодарском крае

Среда, 31 мая 2023, 04:58
В России сообщили об атаке беспилотников на два НПЗ в Краснодарском крае
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае РФ. Скриншот из видео

В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, вероятная причина возникновения пожара – попадание беспилотников.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram, российский Telegram-канал "SHOT", российский Telegram-канал "Baza"

Прямая речь Кондратьева: "В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА".

Детали: По информации "SHOT", предварительно атака беспилотников произошла около 3 часов ночи.

"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров", – пишет канал.

"Baza" опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирован "прилет" БПЛА по заводу.

Около 4:40 российский губернатор сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован.

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Обновление: Также российские Telegram-каналы сообщили, что кроме Афипского, в Краснодарском крае дрон атаковал Ильский НПЗ.

В РФ утверждают, что дрон-камикадзе упал на территорию предприятия около трех ночи, но не сдетонировал.

На прошлой неделе в РФ заявили, что Ильский нефтеперерабатывающий завод атаковали четырьмя беспилотниками, но все они были нейтрализованы. Обломками якобы была повреждена установка по производству дизельного топлива, но она не загорелась. Инфраструктура предприятия в обоих случаях серьезно не пострадала.

Темы: пожарРосcиябеспилотники
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