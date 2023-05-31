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Сили оборони за добу відбили 22 ворожі атаки – зведення

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 06:28
Сили оборони за добу відбили 22 ворожі атаки – зведення
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Протягом 30 травня Сили оборони України відбили 22 атаки противника.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Минулої доби РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА "Shahed". Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Загалом протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожі атаки".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Ворог також завдав авіаційного удару в районі села Уди та здійснив мінометні і артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного – в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також – у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби українськими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу "Shahed".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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