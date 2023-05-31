Силы обороны за сутки отбили 22 вражеские атаки – сводка

В течение 30 мая Силы обороны Украины отбили 22 атаки противника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА "Shahed". Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

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Всего в течение минувших суток противник нанес 64 авиационных и одного ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеские атаки".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Враг также нанес авиационный удар в районе села Уды и осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Кузьминого, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также – в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Противник нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.