В Ялті окупаційна "влада" відбирає нерухомість у громадян України – Генштаб
Середа, 31 травня 2023, 06:51
У кримському місті Ялта російська окупаційна "влада" відбирає нерухоме майно в українських громадян, які не отримали громадянство РФ.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство".
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Деталі: За інформацією Генштабу, у відібране житло окупанти заселяють російських військовослужбовців.