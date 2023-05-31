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В Ялті окупаційна "влада" відбирає нерухомість у громадян України – Генштаб

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 06:51
В Ялті окупаційна влада відбирає нерухомість у громадян України – Генштаб
Ялта. Фото з сайту travelcrimea

У кримському місті Ялта російська окупаційна "влада" відбирає нерухоме майно в українських громадян, які не отримали громадянство РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство".

Деталі: За інформацією Генштабу, у відібране житло окупанти заселяють російських військовослужбовців.

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Теми: КримРосіянерухомість
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