В Ялте оккупационная "власть" отбирает недвижимость у граждан Украины – Генштаб

В крымском городе Ялта российская оккупационная "власть" отбирает недвижимое имущество у украинских граждан, которые не получили гражданство РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Во временно оккупированной Ялте АР Крым российская оккупационная власть незаконно отбирает недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не получили российское гражданство".

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Детали: По информации Генштаба, в отобранное жилье оккупанты заселяют российских военнослужащих.