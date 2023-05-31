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В Ялте оккупационная "власть" отбирает недвижимость у граждан Украины – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 06:51
В Ялте оккупационная власть отбирает недвижимость у граждан Украины – Генштаб
Ялта. Фото с сайта travelcrimea

В крымском городе Ялта российская оккупационная "власть" отбирает недвижимое имущество у украинских граждан, которые не получили гражданство РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Во временно оккупированной Ялте АР Крым российская оккупационная власть незаконно отбирает недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не получили российское гражданство".

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Детали: По информации Генштаба, в отобранное жилье оккупанты заселяют российских военнослужащих.

Темы: КрымРосcиянедвижимость
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