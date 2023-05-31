Українські захисники знищили російський засіб ППО і 32 безпілотники за добу – Генштаб
Середа, 31 травня 2023, 08:16
За добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем та три бойових броньованих машини РФ.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 31 травня
Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 802 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,
- артилерійських систем – 3 460 (+15) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 333 (+1) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 454 (+0).
Дані уточнюються.