Українські захисники знищили російський засіб ППО і 32 безпілотники за добу – Генштаб

За добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем та три бойових броньованих машини РФ.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 31 травня

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 802 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,

артилерійських систем – 3 460 (+15) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 333 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),

крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+0).

Дані уточнюються.