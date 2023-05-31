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Украинские защитники уничтожили российское средство ПВО и 32 беспилотника за сутки – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 08:16

За сутки 30 мая украинские бойцы убили порядка 470 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, 32 беспилотника различных типов, 15 артиллерийских систем и три боевых бронированных машины РФ.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 31 мая

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 207 910 (+470) человек ликвидировано,
  • танков – 3 802 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 472 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 3 460 (+15) ед,
  • РСЗО – 575 (+0) ед,
  • средства ПВО – 333 (+1) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 124 (+32),
  • крылатые ракеты – 1 107 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 230 (+11) ед,
  • специальная техника – 454 (+0).

Данные уточняются.

 

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