Украинские защитники уничтожили российское средство ПВО и 32 беспилотника за сутки – Генштаб
Среда, 31 мая 2023, 08:16
За сутки 30 мая украинские бойцы убили порядка 470 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, 32 беспилотника различных типов, 15 артиллерийских систем и три боевых бронированных машины РФ.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 31 мая
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 207 910 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 3 802 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7 472 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 3 460 (+15) ед,
- РСЗО – 575 (+0) ед,
- средства ПВО – 333 (+1) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 124 (+32),
- крылатые ракеты – 1 107 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 230 (+11) ед,
- специальная техника – 454 (+0).
Данные уточняются.