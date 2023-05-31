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На Херсонщині від обстрілів постраждали 5 людей за добу

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 08:39

Минулої доби, 30 травня, через російську агресію в Херсонській області отримали поранення 5 людей.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 49 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 219 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Херсон ворог атакував 2 рази, випустивши по місту 5 снарядів. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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