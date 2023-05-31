На Херсонщине от обстрелов пострадали 5 человек за сутки
Среда, 31 мая 2023, 08:39
За прошедшие сутки, 30 мая, из-за российской агрессии в Херсонской области получили ранения 5 человек.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Детали: По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 49 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 219 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Херсон враг атаковал 2 раза, выпустив по городу 5 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
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