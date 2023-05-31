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Росіянам заборонили вивозити набої з країни

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 травня 2023, 11:30
Росіянам заборонили вивозити набої з країни
Ілюстративне фото з Unsplash

Уряд Росії до кінця року заборонив вивозити з країни патрони і гільзи. 

Джерело: Медуза із посиланням на сайт російського уряду

Деталі: Згідно з постановою, забороняється вивозити патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.

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Заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності Збройних сил РФ, а також інших військ та формувань. 

"Медуза" повідомляє, що заборона діятиме до кінця 2023 року.

Теми: Росіязброя
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