Росіянам заборонили вивозити набої з країни
Середа, 31 травня 2023, 11:30
Уряд Росії до кінця року заборонив вивозити з країни патрони і гільзи.
Джерело: Медуза із посиланням на сайт російського уряду
Деталі: Згідно з постановою, забороняється вивозити патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.
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Заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності Збройних сил РФ, а також інших військ та формувань.
"Медуза" повідомляє, що заборона діятиме до кінця 2023 року.