Росіянам заборонили вивозити набої з країни

Уряд Росії до кінця року заборонив вивозити з країни патрони і гільзи.

Джерело: Медуза із посиланням на сайт російського уряду

Деталі: Згідно з постановою, забороняється вивозити патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патронів до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.

Заборона не поширюється на вивезення патронів і гільз для забезпечення діяльності Збройних сил РФ, а також інших військ та формувань.

"Медуза" повідомляє, що заборона діятиме до кінця 2023 року.