Россиянам запретили вывозить патроны из страны
Среда, 31 мая 2023, 11:30
Правительство России до конца года запретило вывозить из страны патроны и гильзы.
Источник: Медуза со ссылкой на сайт российского правительства
Детали: Согласно постановлению, запрещается вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.
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Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, а также других войск и формирований.
"Медуза" сообщает, что запрет будет действовать до конца 2023 года.