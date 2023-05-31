Россиянам запретили вывозить патроны из страны

Правительство России до конца года запретило вывозить из страны патроны и гильзы.

Источник: Медуза со ссылкой на сайт российского правительства

Детали: Согласно постановлению, запрещается вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

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Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, а также других войск и формирований.

"Медуза" сообщает, что запрет будет действовать до конца 2023 года.