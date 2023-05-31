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Фон дер Ляєн окреслила рамки справедливого миру в Україні

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 12:23

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила, яким вона бачить справедливий мир для України. 

Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні чимало обговорюють різні мирні плани та припинення вогню в Україн. 

"Перш за все має бути принцип: нічого про Україну без України. Разом з Україною ми прагнемо справедливого миру, який не винагороджує агресора, а підтримує принципи Статуту ООН і право українського народу бути господарем власного майбутнього", – сказала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що припинення вогню призведе до замороженого конфлікту і не принесе тривалого миру. 

"Зрештою, після 2014 року діяло перемир’я, і ми знаємо, що сталося з цією угодою в лютому минулого року, коли Росія вторглася. Припинення вогню було б за своєю суттю нестабільним і дестабілізувало б регіон уздовж лінії зіткнення. Інвестувати та відбудовувати ніхто не буде, і конфлікт може спалахнути знову в будь-який момент", – додала вона.

Справедливий мир має завершитися виведенням російських військ та їх техніки з території України, переконана фон дер Ляєн.

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"Президент Зеленський запропонував "Формулу миру", яку ми щиро підтримуємо. Кожен із десяти її пунктів базується на Статуті ООН чи резолюціях ООН. І він запросив країни по всьому світу приєднатися та розвивати "Формулу миру". Тому нашою відправною точкою для миру є порядок, заснований на правилах", – заявила глава ЄК.

Україна закликає світ зосередитись на прийнятті та втіленні власного мирного плану – "Формули миру", оголошеної в листопаді 2022 року, замість продукування великої кількості альтернатив.

Раніше ЄвроПравда публікувала текст так званої "формули миру Зеленського" з 10 пунктів.

Теми: Європа
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