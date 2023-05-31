Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляйен очертила рамки справедливого мира в Украине

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 12:23

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила, каким она видит справедливый мир для Украины.

Об этом она сказала во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня немало обсуждают различные мирные планы и прекращение огня в Украине.

Реклама:

"Прежде всего должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы стремимся к справедливому миру, который не вознаграждает агрессора, а поддерживает принципы Устава ООН и право украинского народа быть хозяином собственного будущего", – сказала глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что прекращение огня приведет к замороженному конфликту и не принесет длительного мира.

"В конце концов, после 2014 года действовало перемирие, и мы знаем, что произошло с этим соглашением в феврале прошлого года, когда Россия вторглась. Прекращение огня было бы по своей сути нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Инвестировать и восстанавливать никто не будет, и конфликт может вспыхнуть снова в любой момент", – добавила она.

ВИДЕО ДНЯ

Справедливый мир должен завершиться выводом российских войск и их техники с территории Украины, убеждена фон дер Ляйен.

"Президент Зеленский предложил "формулу мира", которую мы искренне поддерживаем. Каждый из десяти ее пунктов базируется на Уставе ООН или резолюциях ООН. И он пригласил страны по всему миру присоединиться и развивать "формулу мира". Поэтому нашей отправной точкой для мира является порядок, основанный на правилах", – заявила глава ЕК.

Украина призывает мир сосредоточиться на принятии и воплощении собственного мирного плана – "формулы мира", объявленной в ноябре 2022 года, вместо продуцирования большого количества альтернатив.

Ранее ЕвроПравда публиковала текст так называемой "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов.

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: