Фон дер Ляйен очертила рамки справедливого мира в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила, каким она видит справедливый мир для Украины.

Об этом она сказала во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня немало обсуждают различные мирные планы и прекращение огня в Украине.

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"Прежде всего должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы стремимся к справедливому миру, который не вознаграждает агрессора, а поддерживает принципы Устава ООН и право украинского народа быть хозяином собственного будущего", – сказала глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что прекращение огня приведет к замороженному конфликту и не принесет длительного мира.

"В конце концов, после 2014 года действовало перемирие, и мы знаем, что произошло с этим соглашением в феврале прошлого года, когда Россия вторглась. Прекращение огня было бы по своей сути нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Инвестировать и восстанавливать никто не будет, и конфликт может вспыхнуть снова в любой момент", – добавила она.

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Справедливый мир должен завершиться выводом российских войск и их техники с территории Украины, убеждена фон дер Ляйен.

"Президент Зеленский предложил "формулу мира", которую мы искренне поддерживаем. Каждый из десяти ее пунктов базируется на Уставе ООН или резолюциях ООН. И он пригласил страны по всему миру присоединиться и развивать "формулу мира". Поэтому нашей отправной точкой для мира является порядок, основанный на правилах", – заявила глава ЕК.

Украина призывает мир сосредоточиться на принятии и воплощении собственного мирного плана – "формулы мира", объявленной в ноябре 2022 года, вместо продуцирования большого количества альтернатив.

Ранее ЕвроПравда публиковала текст так называемой "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов.