Губернатор Бєлгородщини скаржиться на сотні "прильотів" за добу

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 30 травня по його області зафіксували до сотні прильотів, а по Шебекінському округу випустили 215 снарядів.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "У Білгородському районі за минулу добу зафіксовано 9 прильотів. Усі припали на Журавлівку - по селу били артилерією. Постраждалих немає, є пошкодження 1 домоволодіння.

У Волоконівському районі з міномета 12 разів обстріляно хутір Старий. У результаті ніхто не постраждав, руйнувань немає.

У Грайворонському міськраю зафіксовано 30 прильотів. 21 мінометним снарядом обстріляли околицю села Козинка, 9 мінометних снарядів випущено по пункту пропуску. Постраждалих немає, в одному домоволодінні вибито вікна і провалено стіну. У районі села Антонівка збито безпілотник противника.

У Красноярузькому районі артилерією двічі обстріляли околицю села Графівка. Постраждалих немає. Пошкоджено лінію електропередач, до цього моменту її відновлено. Поруч із селом В'язове атаку здійснив дрон-камікадзе противника. У результаті ніхто не постраждав, руйнувань немає.

У Старооскольському міськрайрайоні під час покосу бур'янистої рослинності в Сорокинській сільській території виявлено БПЛА. Територія оточена. Обставини з'ясовуються. Вибухотехніки працюють на місці.

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По Шебекинському міському округу випущено 215 снарядів. З них по місту Шебекіно - 49: 37 разів били з РСЗВ, 12 зі ствольної артилерії".

Деталі: Гладков стверджує, що в результаті обстрілів є загиблий і двоє поранених.

Він заявляє, що у місті пошкоджень зазнали адміністративна будівля, торговий центр, громадський простір.

По селу Нова Таволжанка, за його словами, випущено 47 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкоджено електропідстанцію.

У селі Архангельське зафіксовано 6 прильотів.

За словами Гладкова, по селу Терезівка і хутору Стадников випустили 9 і 8 мінометних снарядів відповідно.

У хуторі Балки зафіксовано 5 прильотів і нібито вдалося збити 2 безпілотники.

У селі Муром зафіксовано 57 прильотів. Пошкоджено адміністративну будівлю.

По селищу Первомайське з міномета випущено 10 снарядів. По селах Мішкове і Графівка зі ствольної артилерії випущено по 3 снаряди, по селу Безлюдівка - 18.