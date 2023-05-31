Губернатор Белгородщины жалуется на сотни "прилетов" за сутки

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что 30 мая по его области зафиксировали до сотни прилетов, а по Шебекинскому округу выпустили 215 снарядов.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "В Белгородском районе за минувшие сутки зафиксировано 9 прилетов. Все пришлись на Журавлевку - по селу били артиллерией. Пострадавших нет, есть повреждения 1 домовладения.

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В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском горсовете зафиксировано 30 прилетов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, 9 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника.

В Краснояружском районе артиллерией дважды обстреляли окраину села Графовка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач, к этому моменту она восстановлена. Рядом с селом Вязовое атаку совершил дрон-камикадзе противника. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

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В Старооскольском горрайоне во время покоса сорной растительности в Сорокинской сельской территории обнаружен БПЛА. Территория оцеплена. Обстоятельства выясняются. Взрывотехники работают на месте.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино - 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии".

Детали: Гладков утверждает, что в результате обстрелов есть погибший и двое раненых.

Он заявляет, что в городе повреждения получили административное здание, торговый центр, общественное пространство.

По селу Новая Таволжанка, по его словам, выпущено 47 снарядов из ствольной артиллерии. Повреждена электроподстанция.

В селе Архангельское зафиксировано 6 прилетов.

По словам Гладкова, по селу Терезовка и хутору Стадников выпустили 9 и 8 минометных снарядов соответственно.

В хуторе Балки зафиксировано 5 прилетов и якобы удалось сбить 2 беспилотника.

В селе Муром зафиксировано 57 прилетов. Повреждено административное здание.

По поселку Первомайское из миномета выпущено 10 снарядов. По селам Мешково и Графовка из ствольной артиллерии выпущено по 3 снаряда, по селу Безлюдовка - 18.