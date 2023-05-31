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Командувач ВМС розповів про знищені російські судна і створення корпусу морської піхоти 

Альона Мазуренко Середа, 31 травня 2023, 13:28
Командувач ВМС розповів про знищені російські судна і створення корпусу морської піхоти 
ОЛЕКСІЙ НЕЇЖПАПА. ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Командувач Військово-морськими силами України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 18 російських суден, серед яких кілька десантних катерів і десантний корабель.

Джерело: Неїжпапа в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Силами оборони було знищено 18 російських кораблів і катерів. Це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську. Два кораблі були пошкодженні – вони досі на ремонті. 

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Також ВМС було знищено один десантний катер типу "Серна" і декілька катерів десантних типу "Раптер", які використовувалися для захоплення Зміїного".

Деталі: За його словами, решта російських кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ.

Неїжпапа наголосив, що до знищення цих кораблів долучались ВМС, Сухопутні війська та інші підрозділи сил оборони.

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Також він розповів, що Україна почне формувати корпус морської піхоти до завершення повномасштабної війни: "Що стосується створення цього корпусу – це вимога сьогодення. Чому? Тому що Україна – це морська держава і має дуже велику берегову смугу – більше 2700 км. Якщо брати морський кордон – це близько 1700 км, і все це наше узбережжя, в тому числі, Азовського, Чорного моря, є багато річок, багато лиманів, заток, портів, і все це – задачі щодо забезпечення безпеки або звільнення цих територій – це завдання морської піхоти".

Відповідаючи на запитання, чи означає створення корпусу підготовку до великої операції, командувач відзначив, що всі операції проводяться в комплексі з різними підрозділами сил оборони: "Основні завдання морської піхоти – це охорона морських баз, портів і в першу чергу захоплення плацдарму, який утримує противник".

За його словами, для повноцінного функціонування цього корпусу також необхідно мати десантні, протимінні кораблі, ударні безпілотники та інше.

Нагадаємо:

  • 23 травня президент Володимир Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти в Україні.

Теми: Збройні силиморякикораблівійна
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