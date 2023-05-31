Командувач ВМС розповів про знищені російські судна і створення корпусу морської піхоти 

Командувач Військово-морськими силами України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 18 російських суден, серед яких кілька десантних катерів і десантний корабель.

Джерело: Неїжпапа в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Силами оборони було знищено 18 російських кораблів і катерів. Це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську. Два кораблі були пошкодженні – вони досі на ремонті.

Також ВМС було знищено один десантний катер типу "Серна" і декілька катерів десантних типу "Раптер", які використовувалися для захоплення Зміїного".

Деталі: За його словами, решта російських кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ.

Неїжпапа наголосив, що до знищення цих кораблів долучались ВМС, Сухопутні війська та інші підрозділи сил оборони.

Також він розповів, що Україна почне формувати корпус морської піхоти до завершення повномасштабної війни: "Що стосується створення цього корпусу – це вимога сьогодення. Чому? Тому що Україна – це морська держава і має дуже велику берегову смугу – більше 2700 км. Якщо брати морський кордон – це близько 1700 км, і все це наше узбережжя, в тому числі, Азовського, Чорного моря, є багато річок, багато лиманів, заток, портів, і все це – задачі щодо забезпечення безпеки або звільнення цих територій – це завдання морської піхоти".

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Відповідаючи на запитання, чи означає створення корпусу підготовку до великої операції, командувач відзначив, що всі операції проводяться в комплексі з різними підрозділами сил оборони: "Основні завдання морської піхоти – це охорона морських баз, портів і в першу чергу захоплення плацдарму, який утримує противник".

За його словами, для повноцінного функціонування цього корпусу також необхідно мати десантні, протимінні кораблі, ударні безпілотники та інше.

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