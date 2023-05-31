Командующий ВМС рассказал об уничтоженных российских судах и создании корпуса морской пехоты

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 18 российских судов, среди которых несколько десантных катеров и десантный корабль.

Источник: Неижпапа в эфире телемарафона

Прямая речь: "Силами обороны было уничтожено 18 российских кораблей и катеров. Это один большой десантный корабль, который был затоплен в Бердянске. Два корабля были повреждены - они до сих пор на ремонте.

Также ВМС был уничтожен один десантный катер типа "Серна" и несколько катеров десантных типа "Раптер", которые использовались для захвата Змеиного".

Детали: По его словам, остальные российские корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных РФ.

Неижпапа подчеркнул, что к уничтожению этих кораблей приобщались ВМС, Сухопутные войска и другие подразделения сил обороны.

Также он рассказал, что Украина начнет формировать корпус морской пехоты до завершения полномасштабной войны: "Что касается создания этого корпуса - это требование сегодняшнего дня. Почему? Потому что Украина - это морское государство и имеет очень большую береговую полосу - более 2700 км. Если брать морскую границу - это около 1700 км, и все это наше побережье, в том числе, Азовского, Черного моря, есть много рек, много лиманов, заливов, портов, и все это - задачи по обеспечению безопасности или освобождения этих территорий - это задача морской пехоты".

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Отвечая на вопрос, означает ли создание корпуса подготовку к большой операции, командующий отметил, что все операции проводятся в комплексе с различными подразделениями сил обороны: "Основные задачи морской пехоты - это охрана морских баз, портов и в первую очередь захват плацдарма, который удерживает противник".

По его словам, для полноценного функционирования этого корпуса также необходимо иметь десантные, противоминные корабли, ударные беспилотники и прочее.

Напомним: