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У Росії будують гігантські бази для зберігання трупів окупантів – ГУР

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 травня 2023, 13:29
У Росії будують гігантські бази для зберігання трупів окупантів – ГУР
ТРУПИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ЛЕЖАТЬ ПОБЛИЗУ ІРПЕНЯ ПІД КИЄВОМ. ФОТО: GETTY IMAGES

У Росії будують масштабні комплекси для сортування й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України окупантів. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу". 

Деталі: За інформацією ГУР,  площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

Комплекси мають включати:

  • пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
  • рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
  • склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
  • скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові-на-Дону, за інформацією української розвідки, становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську – понад 800 мільйонів рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

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Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих".

Довідково: За даними українського Генштабу, станом на 31 травня ліквідовано близько 207 910 російських окупантів.

Теми: Росіявійнарозвідка
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