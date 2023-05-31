У Росії будують гігантські бази для зберігання трупів окупантів – ГУР

У Росії будують масштабні комплекси для сортування й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України окупантів.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу".

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Деталі: За інформацією ГУР, площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

Комплекси мають включати:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу у Ростові-на-Дону, за інформацією української розвідки, становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську – понад 800 мільйонів рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

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Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих".

Довідково: За даними українського Генштабу, станом на 31 травня ліквідовано близько 207 910 російських окупантів.