В России строят гигантские базы для хранения трупов оккупантов – ГУР

В России строят масштабные комплексы для сортировки и хранения трупов ликвидированных на войне против Украины оккупантов.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава".

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Детали: По информации ГУР, площадь каждого объекта – более 4000 квадратных метров. В комплексы должны входить:

пункты для проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;

склады с гробами и другим похоронными декорациями;

скорбный зал.

Заложенная стоимость строительства комплекса в Ростове-на-Дону, по информации украинской разведки, составляет около 600 миллионов рублей, в Курске – более 800 миллионов рублей. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.

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Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших".

Справочно: По данным украинского Генштаба, по состоянию на 31 мая ликвидировано около 207 910 российских оккупантов.