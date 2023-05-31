Під час обстрілу Херсонщини поранено 3-річну дитину та чоловіка

Внаслідок російського обстрілу Херсонщини вдень 31 травня дістала поранення голови трирічна дівчинка, також травмований чоловік.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова: "В обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову".

Реклама:

Деталі: Дитину шпиталізували до Херсона. Нині лікарі надають їй необхідну допомогу.

Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок денного обстрілу іншого села постраждав 30-річний чоловік. Пошкоджено будинки мирних мешканців.

Крім того, у прокуратурі уточнили, що під час обстрілу Широкої Балки снаряд влучив на подвір’я приватного будинку.