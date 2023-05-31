Во время обстрела Херсонщины ранены 3-летний ребенок и мужчина

Иллюстративное фото: обстрел Кременчуга в июне 2022 года, ГСЧС

В результате российского обстрела Херсонщины днем 31 мая получила ранение головы трехлетняя девочка, также травмирован мужчина.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь: "В обед российская артиллерия била по Широкой Балке. Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову".

Детали: Ребенка госпитализировали в Херсон. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате дневного обстрела другого села пострадал 30-летний мужчина. Повреждены дома мирных жителей.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что во время обстрела Широкой Балки снаряд попал во двор частного дома.