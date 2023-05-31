Зеленський: Росія вбила щонайменше 483 дитини, вона нищить права дітей

За 15 місяців повномасштабної війни проти України Росія вбила щонайменше 483 українських дитини і ще майже тисячу дітей скалічила.

Джерело: Володимир Зеленський на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, сайт президента

Деталі: Президент процитував щоденник 8-річного хлопчика Єгора з блокадного Маріуполя, який починається так: "ВІЙНА. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся".

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"Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. Коли щоночі – сирени повітряної тривоги, і просто поспати – це щастя, це цінно. Коли щоночі – ракетні атаки, і прокинутися зранку – це справді безцінно", – констатував Зеленський.

Він процитував інші спогади маленького маріупольця: "У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м'ясо на руці та рана на нозі…". Єгор також писав: "У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…".

Президент наголосив, що Росія порушує права дітей, руйнуючи життя українців.

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Пряма мова: "Це триває 15 місяців. Російські агресія, терор 15 місяців нищать не просто будівлі, а фундаментальні права людини – фундаментальні права наших дітей. Право на безпечне середовище й довкілля, на освіту, право на розвиток, на охорону здоров’я, право на відпочинок, дозвілля, а, найголовніше, – невід’ємне і найголовніше право дитини на життя. Право, яке Росія забрала у щонайменше 483 українських діточок, і це лише ті долі, про які ми з вами знаємо достеменно.

Варто завжди називати речі своїми іменами, а не певними офіційними формулюваннями, які, на мій особистий погляд, дещо викривляють істину, розмивають суть і пом’якшують жах усього того, що Росія зробила і що вона робить.

Росія вбила – і саме тому такі формулювання будуть у мене – Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами "вони стали жертвами російської агресії" чи "вони загинули внаслідок збройного конфлікту". Ні! Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати "вони зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій".

Деталі: Зеленський додав, що Росія абсолютно свідомо знищила дім мільйонів родин і дітей – і про це теж не можна сказати, що "вони втратили житло через відповідні бойові дії".

В Україні чимало міст і сіл стерто "з лиця землі": цілі квартали, вулиці, будинки, під завалами яких Росія поховала поняття "права дітей", сказав голова держави.

Президент нагадав про ракетні удари по пологових будинках у Маріуполі й Херсоні, про руйнування понад тисячі дитячих садочків і близько 1300 шкіл по Україні, про зруйновані дитячі лікарні – загалом понад тисячу медзакладів, про дитбудинки і центри реабілітації, дитячі бібліотеки й спортивні школи.

Пряма мова: "Тисячі й тисячі дітей, які були викрадені, вирвані з життя, відірвані від рідних і незаконно депортовані на територію Росії. Ми не знаємо точної кількості – на жаль, це правда, поки що, – скільки всього таких наших дітей. Але ми знаємо, що маємо повернути їх усіх. Ми знаємо, що маємо відновити права й безпеку для всіх українських дітей".

Деталі: Зеленський переконаний, що відновлення й реалізацію всіх прав дітей "може дати лише наша справедлива перемога", повна деокупація всіх територій, повноцінна безпека в мирних містах і селах.

За його словами, саме вільний світ і права кожної дитини Україна захищає вже 9 років і 462 дні, даючи відсіч російській агресії.

"З 24 лютого для нас День захисту дітей – це кожен день. Усі 462 доби повномасштабної війни. 462 дні нашої битви – передусім за наше майбутнє, значить за дітей. За їхню волю та їхню долю. За Україну, яку ми залишимо їм. Європу, яку ми побудуємо разом. Світ, у якому вони будуть жити вільно. Сьогодні ми б’ємося саме за те, яким цей світ буде", – наголосив президент.

Нагадаємо: 31 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини і ознайомився з планом повернення дітей Bring Kids Back UA.

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