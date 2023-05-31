Зеленский: Россия убила по меньшей мере 483 ребенка, она уничтожает права детей

За 15 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия убила по меньшей мере 483 украинских ребенка и еще почти тысячу детей искалечила.

Источник: Владимир Зеленский на конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная" по случаю Международного дня защиты детей, сайт президента

Детали: Президент процитировал дневник 8-летнего мальчика Егора из блокадного Мариуполя, который начинается так: "ВОЙНА. Я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся".

Реклама:

"Мы живем во времена, когда для детей это счастье. Когда каждую ночь – сирены воздушной тревоги, и просто поспать – это счастье, это ценно. Когда каждую ночь – ракетные атаки, и проснуться утром – это действительно бесценно", – констатировал Зеленский.

Он процитировал другие воспоминания маленького мариупольца: "У меня – рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вырванное мясо на руке и рана на ноге...". Егор также писал: "У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь...".

Президент подчеркнул, что Россия нарушает права детей, разрушая жизни украинцев.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это продолжается 15 месяцев. Российские агрессия, террор 15 месяцев уничтожают не просто здания, а фундаментальные права человека – фундаментальные права наших детей. Право на безопасность, на образование, право на развитие, на охрану здоровья, право на отдых, досуг, а, самое главное, – неотъемлемое и самое главное право ребенка на жизнь. Право, которое Россия забрала у по меньшей мере 483 украинских детишек, и это только те судьбы, о которых мы с вами знаем точно.

Стоит всегда называть вещи своими именами, а не определенными официальными формулировками, которые, на мой личный взгляд, несколько искажают истину, размывают суть и смягчают ужас всего того, что Россия сделала и что она делает.

Россия убила – и именно поэтому такие формулировки будут у меня – Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Убила. Это не то, что можно назвать словами "они стали жертвами российской агрессии" или "они погибли в результате вооруженного конфликта". Нет! Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила. И об этом нельзя сказать "они получили повреждения в результате боевых действий".

Детали: Зеленский добавил, что Россия абсолютно сознательно уничтожила дома миллионов семей и детей – и об этом тоже нельзя сказать, что "они потеряли жилье из-за соответствующих боевых действий".

В Украине немало городов и сел стерто "с лица земли": целые кварталы, улицы, дома, под завалами которых Россия похоронила понятие "права детей", сказал глава государства.

Президент напомнил о ракетных ударах по роддомам в Мариуполе и Херсоне, о разрушении более тысячи детских садов и около 1300 школ по Украине, о разрушенных детских больницах – всего более тысячи медучреждений, о детдомах и центрах реабилитации, детских библиотеках и спортивных школах.

Прямая речь: "Тысячи и тысячи детей, которые были похищены, вырваны из жизни, оторваны от родных и незаконно депортированы на территорию России. Мы не знаем точного количества – к сожалению, это правда, пока что, – сколько всего таких наших детей. Но мы знаем, что должны вернуть их всех. Мы знаем, что должны восстановить права и безопасность для всех украинских детей".

Детали: Зеленский убежден, что восстановление и реализацию всех прав детей "может дать только наша справедливая победа", полная деоккупация всех территорий, полноценная безопасность в мирных городах и селах.

По его словам, именно свободный мир и права каждого ребенка Украина защищает уже 9 лет и 462 дня, давая отпор российской агрессии.

"С 24 февраля для нас День защиты детей – это каждый день. Все 462 суток полномасштабной войны. 462 дня нашей битвы – прежде всего за наше будущее, значит за детей. За их свободу и их судьбу. За Украину, которую мы оставим им. Европу, которую мы построим вместе. Мир, в котором они будут жить свободно. Сегодня мы бьемся именно за то, каким этот мир будет", – подчеркнул президент.

Напомним: 31 мая, накануне Международного дня защиты детей президент Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка и ознакомился с планом возвращения детей Bring Kids Back UA.

Читайте также: "Маме постоянно кажется, что вот-вот я зайду в комнату. Но так не произойдет уже никогда". Истории детей, которых убила Россия

После подвалов и смерти 12 родственников. Как психологи возвращают к жизни детей, судьбы которых искалечила Россия

"Почему это с нами произошло?". Истории детей, которые из-за войны потеряли родителей