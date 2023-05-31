Зеленський у новому Центрі захисту прав дитини ознайомився з планом повернення дітей

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей президент Володимир Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини і ознайомився з планом повернення дітей Bring Kids Back UA.

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook і Telegram, сайт президента

Деталі: Центр захисту прав дитини має протидіяти злочинам Росії проти українських дітей.

Під час його відкриття президент ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA. Для повернення в Україну вивезених Росією дітей свої зусилля об’єднують влада, закордонні уряди та міжнародні організації.

За даними влади, вже 371 дитина перебуває вдома, в Україні.

Пряма мова Зеленського: "Початок точно позитивний…. Головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну… Хочеться повернути дітей в Україну, і якнайшвидше, поки вони діти".

Деталі: Під час презентації плану дій Bring Kids Back UA радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук детально поінформувала Зеленського про блоки, з яких складається план:

ВІДЕО ДНЯ

повернення депортованих Росією українських дітей;

розвиток сімейних форм виховання;

реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи;

порятунок і захист дітей України;

фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності;

міжпарламентська взаємодія;

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.

Голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова зазначила, що вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну, а також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг.

У самому центрі Зеленський оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю "Барнахус" (Barnahus). Це міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Також президент поспілкувався з родиною захисників Маріуполя, які перебували в російському полоні й були звільнені в межах обміну полоненими.

Батько Ігор Дмитриковський, який проходив службу на посадах матроса медичної служби та водія військового шпиталю в Маріуполі, був визволений 26 квітня 2023 року після річного перебування у ворожому полоні. Мати Катерина Скопіна, лейтенант медичної військової частини, була звільнена з дев’ятимісячного полону 6 грудня 2022 року. Доньку Ігоря Дмитриковського та Катерини Скопіної Анну-Марію Дмитриковську окупанти примусово вивезли до Росії. Дівчинку повернули в Україну 10 травня 2023 року.

Нагадаємо: 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Росія депортувала тисячі дітей з окупованих територій України.

30 травня російські ЗМІ оприлюднили відео допиту співробітниці фонду "Save Ukraine", яка хотіла забрати свого похресника і його брата з окупованої території Херсонської області. У фонді "Save Ukraine" повідомили, що групи українських жінок їздять в Росію по своїх дітей.

Читайте також: "Мамі постійно здається, що от-от я зайду у кімнату. Але так не станеться вже ніколи". Історії дітей, яких убила Росія

Після підвалів і смерті 12 родичів. Як психологи повертають до життя дітей, долі яких скалічила Росія

"Чому це з нами сталося?". Історії дітей, які через війну втратили батьків