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Сили оборони "мінуснули" ще один російський танк

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 15:15
Сили оборони мінуснули ще один російський танк
ілюстративне фото, джерело: Суспільне

Українські військові знищили черговий танк збройних сил Росії.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: Російський танк підбили підрозділи Волинської бригади територіальної оборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

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Ворожу бронетехніку вистежили аеророзвідники, після чого був влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70.

В управлінні нагадали, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади спільно з батальйоном "Захід".

Місце і час влучання не повідомляються.

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Теми: танкивійнаРосія
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