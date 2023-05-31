Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони "мінуснули" ще один російський танк

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 15:15
Сили оборони мінуснули ще один російський танк
ілюстративне фото, джерело: Суспільне

Українські військові знищили черговий танк збройних сил Росії.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: Російський танк підбили підрозділи Волинської бригади територіальної оборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

Ворожу бронетехніку вистежили аеророзвідники, після чого був влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70.

В управлінні нагадали, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади спільно з батальйоном "Захід".

Місце і час влучання не повідомляються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: танкивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Депутата Київради Трубіцина оголосили в міжнародний розшук

відеоУ РФ транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ, Кремль каже: фейк

Усі новини...
танки
Росія втратила понад 2 тисячі танків у війні проти України – Oryx
Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2
Бундесвер отримає 18 Leopard 2 нової версії в обмін на передані Україні
Останні новини
22:48
Брюссель продовжує пом’якшене обмеження на імпорт з України для п’яти членів ЄС
22:35
На Харківщині окупанти під час обстрілу пошкодили аміакопровід – ОВА
22:25
Росіяни накрили вогнем селище Козацьке на Херсонщині: загинула жінка
22:18
Зеленський подякував воїнам з-під Бахмута, що принесли "ті новини, які ми очікуємо"
21:51
В Україні запустили чат-бот для абітурієнтів з інформацією про вступну кампанію
21:41
Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії 15 червня, деякі депутати вже обіцяють бойкот
21:38
Кличко відповів головам РДА: не робіть політичної дурні – суспільство все бачить
21:24
Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили
21:08
У травні ринок РФ повністю покинули 8 міжнародних компаній – KSE Institute
21:05
Україна має достатньо зброї для контрнаступу – Кулеба
Усі новини...
Реклама: