Сили оборони "мінуснули" ще один російський танк
Середа, 31 травня 2023, 15:15
Українські військові знищили черговий танк збройних сил Росії.
Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram
Деталі: Російський танк підбили підрозділи Волинської бригади територіальної оборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".
Ворожу бронетехніку вистежили аеророзвідники, після чого був влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70.
В управлінні нагадали, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади спільно з батальйоном "Захід".
Місце і час влучання не повідомляються.
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