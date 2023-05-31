Сили оборони "мінуснули" ще один російський танк

Українські військові знищили черговий танк збройних сил Росії.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: Російський танк підбили підрозділи Волинської бригади територіальної оборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

Ворожу бронетехніку вистежили аеророзвідники, після чого був влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70.

В управлінні нагадали, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади спільно з батальйоном "Захід".

Місце і час влучання не повідомляються.