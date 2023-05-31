Силы обороны "минуснули" еще один российский танк
Среда, 31 мая 2023, 15:15
Украинские военные уничтожили очередной танк вооруженных сил России.
Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram
Детали: Российский танк подбили подразделения Волынской бригады территориальной обороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Запад".
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Вражескую бронетехнику выследили аэроразведчики, после чего был сделан точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70.
В управлении напомнили, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, уничтоженная подразделениями Волынской бригады совместно с батальоном "Запад".
Место и время попадания не сообщаются.
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