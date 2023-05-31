Силы обороны "минуснули" еще один российский танк

Украинские военные уничтожили очередной танк вооруженных сил России.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Российский танк подбили подразделения Волынской бригады территориальной обороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Запад".

Вражескую бронетехнику выследили аэроразведчики, после чего был сделан точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70.

В управлении напомнили, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, уничтоженная подразделениями Волынской бригады совместно с батальоном "Запад".

Место и время попадания не сообщаются.