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Силы обороны "минуснули" еще один российский танк

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 15:15
Силы обороны минуснули еще один российский танк
иллюстративное фото, источник: Суспільне

Украинские военные уничтожили очередной танк вооруженных сил России.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Российский танк подбили подразделения Волынской бригады территориальной обороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции "Запад".

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Вражескую бронетехнику выследили аэроразведчики, после чего был сделан точный выстрел из 155 мм гаубицы FH70.

В управлении напомнили, что это уже далеко не первая единица российской бронетехники, уничтоженная подразделениями Волынской бригады совместно с батальоном "Запад".

Место и время попадания не сообщаются.

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Темы: танкивойнаРосcия
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