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У Києві відремонтовано Гаванський міст після атаки РФ: відкриють до вечора

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 травня 2023, 15:28
У Києві відремонтовано Гаванський міст після атаки РФ: відкриють до вечора
Гаванський міст, фото з Вікіпедії

До вечора в Києві відкриють проїзд Гаванським мостом, куди впали уламки збитої ракети у понеділок.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Проїзд Гаванський мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок".

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Деталі: Кличко зазначив, що дорожні служби завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені.

Пряма мова: "Наразі новий асфальт відстоюється і за декілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий".

Теми: Київдорогиракетний ударВіталій Кличко
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