У Києві відремонтовано Гаванський міст після атаки РФ: відкриють до вечора
Середа, 31 травня 2023, 15:28
До вечора в Києві відкриють проїзд Гаванським мостом, куди впали уламки збитої ракети у понеділок.
Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Проїзд Гаванський мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок".
Деталі: Кличко зазначив, що дорожні служби завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені.
Пряма мова: "Наразі новий асфальт відстоюється і за декілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий".
ВІДЕО ДНЯ