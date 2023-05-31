В Киеве отремонтирован Гаванский мост после атаки РФ: откроют до вечера
Среда, 31 мая 2023, 15:28
К вечеру в Киеве откроют проезд по Гаванскому мосту, куда упали обломки сбитой ракеты в понедельник.
Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Проезд по Гаванскому мосту откроют сегодня к вечеру. Его закрыли после падения обломков ракеты на проезжую часть во время массированного обстрела столицы российскими варварами днем в понедельник".
Детали: Кличко отметил, что дорожные службы завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены.
Прямая речь: "Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт".
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