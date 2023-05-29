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Атака на Київ: уламки ракет упали в двох районах, є поранений

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 11:38
Атака на Київ: уламки ракет упали в двох районах, є поранений
фото з ТГ Кличка

В столиці триває повітряна тривога, працює протиповітряна оборона, роботу якої влада наполегливо просить не знімати, уламки збитих повітряних цілей падають на землю.

Джерело: очільник міста Віталій Кличко,  КМВА

Пряма мова: "В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце".

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фото кмва

Деталі: У пресслужбі КМВА повідомляють про падіння уламків ще в одному районі столиці.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків у Подільському районі. 

Оновлено: Пізніше столична влада повідомила, що внаслідок падіння уламків на Подолі сталося загорання на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежу локалізовано. За даними Кличка, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі. Щодо вибухів у Деснянському районі столиці – за словами Кличка, працювало ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей, у центрі Києва пролунали вибухи.

Станом на 11.40 тривога оголошена в більшості областей України, крім півдня, ймовірно через загрозу застосування балістики.

 

Теми: КиївППОповітряна тривога
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