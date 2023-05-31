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Німеччина закриє майже всі консульства Росії

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 15:35

Німеччина у відповідь на обмеження Росією чисельності німецьких держслужбовців на її території відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств Росії у Німеччині. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Речник МЗС Німеччини у Берліні оголосив, що ФРН реагує на скорочення Росією чисельності усіх співробітників німецьких дипломатичних представництв та інших організацій, як Гете Інститут, до 350 осіб, і у відповідь закриває чотири російські консульства.

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За його словами, російську сторону проінформували про рішення 31 травня і Москву просять остаточно згорнути роботу цих консульств до 31 грудня 2023 року. 

Ще одне генконсульство та посольство Росії зможуть продовжувати роботу. 

Речник зазначив, що це рішення створює "структурний і кадровий паритет". 

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Одночасно Німеччина закриває три своїх консульства у Росії з листопада – у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Речник німецького МЗС назвав рішення Росії ескалацією. "Це невиправдане рішення змушує федеральний уряд вдатися до дуже суттєвих скорочень у всіх сферах нашої присутності у Росії", – зазначив він. 

Москва ухвалила своє рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. Коли у квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників, російське МЗС заявило про "ворожі дії Берліна" і попередило про наслідки.

Теми: НімеччинаРосіядипломатичні відносини
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