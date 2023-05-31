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Германия закроет почти все консульства России

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 15:35

Германия в ответ на ограничение Россией численности немецких госслужащих на ее территории отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представитель МИД Германии в Берлине объявил, что ФРГ реагирует на сокращение Россией численности всех сотрудников немецких дипломатических представительств и других организаций, таких как Гете-институт, до 350 человек, и в ответ закрывает четыре российских консульства.

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По его словам, российскую сторону проинформировали о решении 31 мая и Москву просят окончательно свернуть работу этих консульств до 31 декабря 2023 года.

Еще одно генконсульство и посольство России смогут продолжать работу.

Представитель отметил, что это решение создает "структурный и кадровый паритет".

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Одновременно Германия закрывает три своих консульства в России с ноября – в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Представитель МИД Германии назвал решение России эскалацией. "Это неоправданное решение заставляет федеральное правительство прибегнуть к очень существенным сокращениям во всех сферах нашего присутствия в России", – отметил он.

Москва приняла свое решение, вероятно, в ответ на попытки правительства Германии избавиться от сотрудников российских спецслужб, замаскированных под дипломатов. Когда в апреле Германию покинуло двузначное количество сотрудников, российский МИД заявил о "враждебных действиях Берлина" и предупредил о последствиях.

Темы: ГерманияРосcиядипломатические отношения
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