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Макрон закликав надати "відчутні та надійні" гарантії безпеки для України

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 18:01
Макрон закликав надати відчутні та надійні гарантії безпеки для України
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І МАКРОН. ФОТО ОПУ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

За словами Макрона, це питання буде предметом колективних обговорень протягом найближчих тижнів.

Він наголосив, що Україна "сьогодні захищає Європу" і "настільки добре озброєна", що Захід зацікавлений в тому, "щоб вона мала надійні гарантії безпеки разом з нами на багатосторонній основі".

Макрон додав, що країнам Заходу необхідно бути набагато амбітнішими, ніж дотепер.

За даними ЗМІ, країни-члени НАТО схиляються до того, щоб запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної "дорожньої мапи" щодо вступу.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

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Теми: Макрондопомога Українівійна
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