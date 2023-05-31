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Макрон призвал предоставить "ощутимые и надежные" гарантии безопасности для Украины

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 18:01
Макрон призвал предоставить ощутимые и надежные гарантии безопасности для Украины
ЗЕЛЕНЫЙ И МАКРОН. ФОТО ОПУ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

По словам Макрона, этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в течение ближайших недель.

Он отметил, что Украина "сегодня защищает Европу" и "настолько хорошо вооружена", что Запад заинтересован в том, "чтобы она имела надежные гарантии безопасности вместе с нами на многосторонней основе".

Макрон добавил, что странам Запада необходимо быть гораздо более амбициозными, чем до сих пор.

По данным СМИ, страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

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Темы: Макронпомощь Украиневойна
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