Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду
Середа, 31 травня 2023, 18:43
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив нового очільника ОВА Олега Кіпера та провів нараду з військовими та правоохоронцями.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.
Представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави".
Деталі: Зеленський уточнив, що під час наради обговорили питання:
- відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,
- перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану,
- забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб,
- реабілітації військових.
Також президент відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.