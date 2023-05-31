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Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 18:43
Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду
Президент Володимир Зеленський і новий голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив нового очільника ОВА Олега Кіпера та провів нараду з військовими та правоохоронцями.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

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Представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави".

Деталі: Зеленський уточнив, що під час наради обговорили питання:

  • відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,
  • перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану,
  • забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб,
  • реабілітації військових.

Також президент відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

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Теми: ЗеленськийОдеська область
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