Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив нового очільника ОВА Олега Кіпера та провів нараду з військовими та правоохоронцями.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

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Представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави".

Деталі: Зеленський уточнив, що під час наради обговорили питання:

відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,

перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану,

забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб,

реабілітації військових.

Також президент відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.