Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 18:43
Зеленський приїхав в Одесу: представив нового голову ОВА і провів нараду
Президент Володимир Зеленський і новий голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси та області представив нового очільника ОВА Олега Кіпера та провів нараду з військовими та правоохоронцями.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави".

Деталі: Зеленський уточнив, що під час наради обговорили питання:

  • відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,
  • перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану,
  • забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб,
  • реабілітації військових.

Також президент відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

Теми: ЗеленськийОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами

Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні, які намагалися його освистати

Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону за системою "Шлях"

Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами

Закрите укриття: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

За підривом колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ – джерело

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив нового очільника Одеської області
Зеленський: Росія вбила щонайменше 483 дитини, вона нищить права дітей
ЗМІ: Зеленський та Путін планують відвідати Туреччину незабаром
Останні новини
22:29
"Ролан Гаррос": Цуренко повторила свій рекорд, вперше у четвертому раунді зіграють дві українки
22:04
оновлено, фотоРосіяни вдарили по передмістю Дніпра: 6 постраждалих, серед них дитина, під завалами люди
21:37
Байден підписав призупинення стелі держборгу США для уникнення дефолту
21:07
Зеленський пропонує Росії "дипломатичний вихід" із найменшими втратами
20:26
Туреччина на прохання НАТО направить до Косова миротворців
19:56
В Угорщині після демаршу Києва виправили ролик з "російським" Кримом, але старе відео не змінили
19:37
фото, відеоУ Бердянську пролунали вибухи, окупанти заявили про збиття ракет
19:30
Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України
19:24
фотоУ Мелітополі пролунали гучні вибухи, видно густий дим – мер
19:15
В Генічеську окупанти утримують проукраїнських мешканців у підвалах податкової – Генштаб
Усі новини...
Реклама: