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Зеленский приехал в Одессу: представил нового главу ОВА и провел совещание

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 18:43
Зеленский приехал в Одессу: представил нового главу ОВА и провел совещание
Президент Владимир Зеленский и новый глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу и область представил нового главу ОВА Олега Кипера и провел совещание с военными и правоохранителями.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона относительно актуальной ситуации в Одесской области.

Представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства".

Детали: Зеленский уточнил, что во время совещания обсудили вопросы:

  • восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечения ее стабильного функционирования,
  • перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения,
  • обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц,
  • реабилитации военных.

Также президент отметил работу областного управления СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.

Темы: ЗеленскийОдесская область
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