Зеленский приехал в Одессу: представил нового главу ОВА и провел совещание
Среда, 31 мая 2023, 18:43
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу и область представил нового главу ОВА Олега Кипера и провел совещание с военными и правоохранителями.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона относительно актуальной ситуации в Одесской области.
Представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства".
Детали: Зеленский уточнил, что во время совещания обсудили вопросы:
- восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечения ее стабильного функционирования,
- перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения,
- обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц,
- реабилитации военных.
Также президент отметил работу областного управления СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.