Сили оборони відбили 16 атак росіян на Луганщині та Донеччині − Генштаб

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей − протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 31 травня

Дослівно Генштаб: "Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

Деталі: На Куп’янському напрямку окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії західніше від Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку загарбники протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Завдали авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки ворога в районі міста Мар’їнка. Там же росіяни завдали авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Здійснили обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

За добу авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Українські захисники знищили 2 ворожих розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби", − підсумували у Генштабі.