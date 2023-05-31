Силы обороны отбили 16 атак россиян на Луганщине и Донетчине − Генштаб

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей − в течение суток подразделения сил обороны отбили 16 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 31 мая

Дословно Генштаб: "В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой".

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Детали: На Купянском направлении оккупанты в течение суток вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики в течение суток вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне в течение суток вели безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки врага в районе города Марьинка. Там же россияне нанесли авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Осуществили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Осуществили обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине.

За сутки авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Украинские защитники уничтожили 2 вражеских разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы", − подытожили в Генштабе.