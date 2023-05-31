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WSJ: Саміт щодо "формули миру" хочуть провести до зустрічі лідерів НАТО, РФ не запросять

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 19:32
WSJ: Саміт щодо формули миру хочуть провести до зустрічі лідерів НАТО, РФ не запросять
Президент України Володимир Зеленський. Фото ОП

Україна та її союзники готуються до проведення саміту щодо десятикрокової "формули миру" Києва за участі представників Бразилії, Індії та Китаю, які пропонували своє посередництво для вирішення повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.

Західні дипломати, залучені до підготовки саміту миру, сподіваються провести його до зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, запланованої на 11-12 липня.

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Місце проведення саміту поки не визначене, та публічно про намір його прийняти говорили Швеція та Данія; за інформацією WSJ, президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність організувати захід у Парижі.

Остаточний перелік учасників саміту щодо "формули миру" невідомий, та європейські посадовці сподіваються запросити туди лідерів незахідних країн – насамперед Бразилії, Індії та Китаю, які раніше пропонували своє посередництво між Києвом та Москвою.

Один із посадовців розповів WSJ, що є сподівання на участь у саміті спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, але щодо китайського лідера Сі Цзіньпіня існує набагато менше впевненості.

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"Ніяких росіян, але всі інші будуть запрошені", – так європейський дипломат на умовах анонімності прокоментував планування саміту.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний саміт могли б зібрати в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, Україна зацікавлена у якнайшвидшому проведенні Саміту миру на підтримку впровадження запропонованої Києвом "формули миру", та хотіла би бачити на ньому лідерів країн Глобального півдня.

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Теми: мирНАТОРосія
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