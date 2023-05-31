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WSJ: Саммит по "формуле мира" хотят провести до встречи лидеров НАТО, РФ не пригласят

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 19:32
WSJ: Саммит по формуле мира хотят провести до встречи лидеров НАТО, РФ не пригласят
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото ОП

Украина и ее союзники готовятся к проведению саммита по десятишаговой "формуле мира" Киева с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, которые предлагали свое посредничество для решения полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Западные дипломаты, привлеченные к подготовке саммита мира, надеются провести его до встречи лидеров Североатлантического Альянса в Вильнюсе, запланированной на 11-12 июля.

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Место проведения саммита пока не определено, но публично о намерении его принять говорили Швеция и Дания; по информации WSJ, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность организовать мероприятие в Париже.

Окончательный перечень участников саммита по "формуле мира" неизвестен, но европейские чиновники надеются пригласить туда лидеров незападных стран – прежде всего Бразилии, Индии и Китая, которые ранее предлагали свое посредничество между Киевом и Москвой.

Один из чиновников рассказал WSJ, что есть надежда на участие в саммите наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и премьер-министра Индии Нарендры Моди, но относительно китайского лидера Си Цзиньпиня существует гораздо меньше уверенности.

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"Никаких россиян, но все остальные будут приглашены", – так европейский дипломат на условиях анонимности прокомментировал планирование саммита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный саммит могли бы собрать в июле, когда от начала полномасштабной войны пройдет 500 дней.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина заинтересована в скорейшем проведении Саммита мира в поддержку внедрения предложенной Киевом "формулы мира", и хотела бы видеть на нем лидеров стран Глобального юга.

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Темы: мирНАТОРосcия
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