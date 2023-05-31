На Херсонщині через ворожий обстріл загинув місцевий житель

Надвечір російська армія вчергове атакувала Херсонщину: загинула цивільна людина.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: Повідомляється, що 31 травня близько 18:00 військові РФ обстріляли селище у Білозерському районі Херсонської області.

Внаслідок обстрілу травми, не сумісні з життям, отримав місцевий житель.

Прокуратура розпочала розслідування за кримінальною статтею "Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".