На Херсонщині через ворожий обстріл загинув місцевий житель
Середа, 31 травня 2023, 19:39
Надвечір російська армія вчергове атакувала Херсонщину: загинула цивільна людина.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура в Telegram
Деталі: Повідомляється, що 31 травня близько 18:00 військові РФ обстріляли селище у Білозерському районі Херсонської області.
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Внаслідок обстрілу травми, не сумісні з життям, отримав місцевий житель.
Прокуратура розпочала розслідування за кримінальною статтею "Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством".