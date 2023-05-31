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На Херсонщине из-за вражеского обстрела погиб местный житель

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 19:39

Вечером российская армия в очередной раз атаковала Херсонщину: погиб гражданский.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram

Детали: Сообщается, что 31 мая около 18:00 военные РФ обстреляли поселок в Белозерском районе Херсонской области.

В результате обстрела травмы, не совместимые с жизнью, получил местный житель.

Прокуратура начала расследование по уголовной статье "Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством".

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Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
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