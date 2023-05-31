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Макрон про наступ України: Маємо допомогти всім можливим, є шанс на міцний мир

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 19:45
Макрон про наступ України: Маємо допомогти всім можливим, є шанс на міцний мир
Президенти Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото ОП

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні провести ефективний контрнаступ.

Про це він сказав під час виступу на форумі Globsec в Братиславі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

"Це те, що ми зараз робимо. Ми повинні активізувати наші зусилля, тому що те, що станеться в найближчі кілька місяців, дає шанс на встановлення міцного миру", – зазначив Макрон.

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Французький президент, який у 2019 році заявив про "мертвий мозок" у НАТО зараз наголосив, що президент Росії Володимир Путін "розбудив його сильним розрядом електричного струму", вторгнувшись в Україну.

Раніше Макрон заявив про необхідність надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголошував, що коли почнеться український контрнаступ, на росіян "чекає грубе пробудження".

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За словами начальника Генерального штабу Чехії Карела Ржехки, майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково переломить ситуацію на полі бою, та закликав готуватись до затяжної війни.

Теми: Макрондопомога Україні
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