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Макрон о наступлении Украины: Должны помочь всем возможным, есть шанс на прочный мир

"Европейская правда"Среда, 31 мая 2023, 19:45
Макрон о наступлении Украины: Должны помочь всем возможным, есть шанс на прочный мир
Президенты Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление.

Об этом он сказал во время выступления на форуме Globsec в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

"Это то, что мы сейчас делаем. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс на установление прочного мира", – отметил Макрон.

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Французский президент, который в 2019 году заявил о "мертвом мозге" у НАТО сейчас подчеркнул, что президент России Владимир Путин "разбудил его сильным разрядом электрического тока", вторгшись в Украину.

Ранее Макрон заявлял о необходимости предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подчеркивал, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет резкое пробуждение".

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Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призвал готовиться к затяжной войне.

Темы: Макронпомощь Украине
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