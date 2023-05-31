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Пригожин вирушив у турне Росією

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 20:09
Пригожин вирушив у турне Росією
Пригожин на прес-конференції у Владивостоці 31 травня, фото "Медузи"

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин після Бахмута переключив свою медійну активність на російські регіони.

Джерело: "Медуза"

Деталі: За два дні наприкінці травня Пригожин встиг дати три пресконференції - в Єкатеринбурзі, Владивостоці та Новосибірську (ще одна очікується в Нижньому Новгороді).

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"Кухар" Путіна презентує якийсь проект "Вагнер. Другий фронт". Що з себе представляє цей "фронт", до кінця не зрозуміло.

Дослівно "Медуза": "Проект спрямований чи то на військово-патріотичне виховання молоді, чи то на те, щоб нібито чесно розповідати росіянам про проблеми, пов'язані з війною в Україні, а не тільки про успіхи Міноборони РФ (з яким глава ПВК активно конфліктує)".

Більше деталей: Набір тез, які Пригожин озвучує журналістам, скрізь приблизно однаковий: війна буде тривалою, потрібно терміново оголошувати загальну мобілізацію, повертати смертну кару і вводити планову економіку.

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При цьому головний вагнерівець підкреслює, що його нинішню активність не потрібно розцінювати як початок політичної кар'єри: створювати свою партію або балотуватися в президенти він не планує.

Серед іншого прокоментував Пригожин і нещодавню атаку дронів на Москву. Запропонував "простим москвичам" набратися терпіння, а Міноборони розставити побільше систем ППО.

Згадав він і про свої спроби захопити Бахмут. Пригожин поскаржився, що йому не вистачало людей, йому "припинили давати ув'язнених", влаштували "снарядний голод".

Також ватажок "Вагнера" погодився з нещодавньою пропозицією Рамзана Кадирова ввести в Росії воєнний стан.

Теми: ПригожинРосіяВагнер
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