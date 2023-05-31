Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин отправился в турне по России

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 20:09
Пригожин отправился в турне по России
Пригожин на пресс-конференции во Владивостоке 31 мая, фото "Медузы"

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин после Бахмута переключил свою медийную активность на российские регионы.

Источник: "Медуза"

Детали: За два дня в конце мая Пригожин успел дать три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде).

"Повар" Путина презентует некий проект "Вагнер. Второй фронт". Что из себя представляет этот "фронт", до конца не понятно.

Дословно "Медуза": "Проект направлен то ли на военно-патриотическое воспитание молодежи, то ли на то, чтобы якобы честно рассказывать россиянам о проблемах, связанных с войной в Украине, а не только об успехах Минобороны РФ (с которым глава ЧВК активно конфликтует)".

Больше деталей: Набор тезисов, которые Пригожин озвучивает журналистам, везде примерно одинаковый: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику.

При этом главный вагнеровец подчеркивает, что его нынешнюю активность не нужно расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты он не планирует.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего прокомментировал Пригожин и недавнюю атаку дронов на Москву. Предложил "простым москвичам" набраться терпения, а Минобороны расставить побольше систем ПВО.

Вспомнил он и о своих попытках захватить Бахмут. Пригожин пожаловался, что ему не хватало людей, ему "прекратили давать заключенных", устроили "снарядный голод".

Также главарь "Вагнера" согласился с недавним предложением Рамзана Кадырова ввести в России военное положение.

Темы: ПригожинРосcияВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Пригожин
Как у Пригожина: во дворце Лукашенко заметили подарочную кувалду
"ЧВК Вагнер" вербует новобранцев в Twitter и Facebook – Politico
Пригожин подрывает авторитет Путина из-за неполученного вознаграждения "за захват Бахмута" – ISW
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: