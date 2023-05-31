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Пригожин отправился в турне по России

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 20:09
Пригожин отправился в турне по России
Пригожин на пресс-конференции во Владивостоке 31 мая, фото "Медузы"

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин после Бахмута переключил свою медийную активность на российские регионы.

Источник: "Медуза"

Детали: За два дня в конце мая Пригожин успел дать три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде).

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"Повар" Путина презентует некий проект "Вагнер. Второй фронт". Что из себя представляет этот "фронт", до конца не понятно.

Дословно "Медуза": "Проект направлен то ли на военно-патриотическое воспитание молодежи, то ли на то, чтобы якобы честно рассказывать россиянам о проблемах, связанных с войной в Украине, а не только об успехах Минобороны РФ (с которым глава ЧВК активно конфликтует)".

Больше деталей: Набор тезисов, которые Пригожин озвучивает журналистам, везде примерно одинаковый: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику.

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При этом главный вагнеровец подчеркивает, что его нынешнюю активность не нужно расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты он не планирует.

Среди прочего прокомментировал Пригожин и недавнюю атаку дронов на Москву. Предложил "простым москвичам" набраться терпения, а Минобороны расставить побольше систем ПВО.

Вспомнил он и о своих попытках захватить Бахмут. Пригожин пожаловался, что ему не хватало людей, ему "прекратили давать заключенных", устроили "снарядный голод".

Также главарь "Вагнера" согласился с недавним предложением Рамзана Кадырова ввести в России военное положение.

Темы: ПригожинРосcияВагнер
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