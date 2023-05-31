Президент Хорватії: "Слава Україні" – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків

Відомий проросійськими поглядами президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Під час церемонії вручення нагород міста Загреба Міланович прокоментував журналістам використання правими силами гасла усташів "За дім готові", яке офіційно заборонене у Хорватії.

"Нема різниці між "За дім готові" та "Слава Україні". Це – вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків… Не хочу таке чути в Хорватії", – заявив він.

"Мене не цікавить, що деякі лідери "підсіли" на нього. Хай вигадають інше привітання", – додав хорватський президент.

Зазначимо, що гасло "Слава Україні" (та відповідь "По всій землі слава") існує щонайменше з ХІХ століття, а поширення набуло ще в Армії Української Народної Республіки початку ХХ століття, звідки перейшло до пластових організацій.

Нагадаємо, президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, у січні він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

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Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.

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