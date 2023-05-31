Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Хорватії: "Слава Україні" – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків

Середа, 31 травня 2023, 20:28
Президент Хорватії: Слава Україні – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків
Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото Getty Images

Відомий проросійськими поглядами президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Під час церемонії вручення нагород міста Загреба Міланович прокоментував журналістам використання правими силами гасла усташів "За дім готові", яке офіційно заборонене у Хорватії.

"Нема різниці між "За дім готові" та "Слава Україні". Це – вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків… Не хочу таке чути в Хорватії", – заявив він.

"Мене не цікавить, що деякі лідери "підсіли" на нього. Хай вигадають інше привітання", – додав хорватський президент.

Зазначимо, що гасло "Слава Україні" (та відповідь "По всій землі слава") існує щонайменше з ХІХ століття, а поширення набуло ще в Армії Української Народної Республіки початку ХХ століття, звідки перейшло до пластових організацій.

Нагадаємо, президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, у січні він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

ВІДЕО ДНЯ

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну. 

Проросійський президент Хорватії звинуватив уряд у "кровопролитті" в Україні

Теми: ХорватіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки

відеоУ Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок

Світоліна перемогла росіянку Касаткіну та вийшла у чвертьфінал "Ролан Гаррос"

На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей

Деякі чоловіки підробляють свідоцтва про смерть дружини, аби виїхати за кордон – Демченко

Усі новини...
Хорватія
Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових
Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, які втекли від мобілізації в РФ
Ірландія екстрадувала до Хорватії ймовірного воєнного злочинця
Останні новини
02:18
У Бєлгородській області РФ горить енергетичний об'єкт – губернатор
01:54
ОВА: На Одещині – надзвичайна пожежна небезпека
00:58
На ТОТ Запоріжжя таксистів примушують шпигувати за місцевими жителями – спротив
00:30
фотоУ Росії заявили про збиття безпілотника нібито батальйону "Азов"
23:44
фото, відеоУ Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
23:21
На Київщині в руках мешканця вибухнув запал від гранати, його госпіталізували
23:09
У Парижі спробували встановити світовий рекорд із наймасовішого диктанту
22:45
Росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині
22:38
Обстріли Сумщини: 2 поранених, пошкоджені будинки, церква і пожежна частина
22:30
Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв
Усі новини...
Реклама: