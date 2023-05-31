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Президент Хорватии: "Слава Украине" – это лозунг шовинистов, убивавших евреев и поляков

Среда, 31 мая 2023, 20:28
Президент Хорватии: Слава Украине – это лозунг шовинистов, убивавших евреев и поляков
Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото Getty Images

 Известный пророссийскими взглядами президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что лозунг "Слава Украине" имеет такое же происхождение, как и возглас хорватских усташей – крайней правой группировки, которая действовала в стране во время Второй мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Во время церемонии вручения наград города Загреба Миланович прокомментировал журналистам использование правыми силами лозунга усташей "За дом готовы", который официально запрещен в Хорватии.

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"Нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это – возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков... Не хочу такое слышать в Хорватии", – заявил он.

"Меня не интересует, что некоторые лидеры "подсели" на него. Пусть придумают другое поздравление", – добавил хорватский президент.

Отметим, что лозунг "Слава Украине" (и ответ "По всей земле слава") существует по меньшей мере с XIX века, а распространение получил еще в Армии Украинской Народной Республики начала ХХ века, откуда перешел к пластовым организациям.

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Напомним, президент Хорватии и ранее неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. К примеру, в январе он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

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Темы: ХорватияУкраина
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