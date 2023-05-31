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Залужний поділився з Міллі планами контрнаступу і попросив далекобійні снаряди

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 21:48
Залужний поділився з Міллі планами контрнаступу і попросив далекобійні снаряди
Залужний і Міллі, фото з телеграм-каналу Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Telegram

Деталі: За словами головнокомандувача, він розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил України щодо визволення української території і про можливі дії противника.

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Також, пише Залужний, сторони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди.

Пряма мова: "Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16.

Домовилися підтримувати діалог і надалі".

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Теми: ЗалужнийСШАконтрнаступзброя
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