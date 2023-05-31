Залужний поділився з Міллі планами контрнаступу і попросив далекобійні снаряди
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Джерело: Залужний у Telegram
Деталі: За словами головнокомандувача, він розповів Міллі про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил України щодо визволення української території і про можливі дії противника.
Також, пише Залужний, сторони приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди.
Пряма мова: "Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16.
Домовилися підтримувати діалог і надалі".