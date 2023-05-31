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Залужный поделился с Милли планами контрнаступления и попросил дальнобойные снаряды

Евгений КизиловСреда, 31 мая 2023, 21:48
Залужный поделился с Милли планами контрнаступления и попросил дальнобойные снаряды
Залужный и Милли, фото с телеграм-канала Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: По словам главнокомандующего, он рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил Украины по освобождению украинской территории и о возможных действиях противника.

Также, пишет Залужный, стороны уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды.

Прямая речь: "Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16.

Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем".

Темы: ЗалужныйСШАконтрнаступлениеоружие
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