Залужный поделился с Милли планами контрнаступления и попросил дальнобойные снаряды
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Источник: Залужный в Telegram
Детали: По словам главнокомандующего, он рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил Украины по освобождению украинской территории и о возможных действиях противника.
Также, пишет Залужный, стороны уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды.
Прямая речь: "Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16.
Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем".